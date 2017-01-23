В Храброво сократится количество рейсов из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы

Во время реконструкции аэровокзального комплекса и взлётно-посадочной полосы в аэропорту Храброво сократится количество рейсов. Об этом после закрытого совещания с врио губернатора Калининградской области в понедельник, 23 января, рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.



"Такая масштабная реконструкция отразится на объёмах (перевозок — Прим. ред.). Для того чтобы жители Калининградской области не оказались в воздушной блокаде, будут выделяться специальные "окна", в которые будут выполняться полёты. В другие "окна" будут вестись работы по реконструкции. Примерно так, как было прошлым летом", — сообщил Нерадько.

Глава Росавиации также сообщил , что полную реконструкцию Храброво планируется закончить к 31 декабря 2017 года. А первый этап работ должен завершиться 9 мая.