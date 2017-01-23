На ул. 9 Апреля установили новый фоторадар (фото, местоположение)

В Калининграде, на ул. 9 Апреля, установили фоторадар нового типа "Автодория". Суть работы камер комплекса заключается в том, что они фиксируют среднюю скорость автомобиля, который проезжает определённое расстояние.



Камеры по очереди запечатлевают номер проехавшей машины и засекают время между этими событиями. Заранее известное расстояние между камерами позволяет вычислить среднюю скорость авто. Таким образом, попытки сбрасывать скорость перед камерами, а затем её набирать теряют смысл. Если средняя скорость проезда участка окажется выше разрешённой — будет штраф.