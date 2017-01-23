На ул. 9 Апреля установили новый фоторадар (фото, местоположение)
В Калининграде, на ул. 9 Апреля, установили фоторадар нового типа "Автодория". Суть работы камер комплекса заключается в том, что они фиксируют среднюю скорость автомобиля, который проезжает определённое расстояние.
Камеры по очереди запечатлевают номер проехавшей машины и засекают время между этими событиями. Заранее известное расстояние между камерами позволяет вычислить среднюю скорость авто. Таким образом, попытки сбрасывать скорость перед камерами, а затем её набирать теряют смысл. Если средняя скорость проезда участка окажется выше разрешённой — будет штраф.
Ранее аналогичные камеры уже были установлены
в разных точках Калининграда и области. Между тем в Госдуме назвали
незаконными штрафы, выписанные на основании данных фоторадаров "Автодория".
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