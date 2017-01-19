"Водитель, ты судак": На ул. Сергеева автовладельцы паркуются вторым рядом (видео)

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
В Калининграде на ул. Сергеева автомобилисты часто обращают внимание на нарушение правил дорожного движения некоторыми водителями, которые паркуются вторым рядом. Речь идет об участке возле административного здания в районе перекрестка с ул. Пролетарской.
Не смущает нарушителей и то, что объехать их возможно только с нарушением ПДД – пересекая сплошную полосу. При этом сотрудники ГИБДД там практически никогда не появляются.
Между тем, за это нарушение полагается штраф в 2 тысячи рублей согласно ст. 12.19 КоАП России. Кроме того, если в автомобиле нет водителя или пассажира, то машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.
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