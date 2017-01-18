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Главная Новости Транспорт

"Водитель, ты судак": покупатели на машинах заблокировали тротуар у Захаровского рынка

Автор: Константин Сериков
18:12
  706 0
  • Фото Виктории Тихобразовой
Фото Виктории Тихобразовой
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
 
В редакцию обратились жители домов по ул. Молдавской с жалобой на то, что они не могут пройти по тротуару, так как автомобилисты паркуются, не учитывая интересов пешеходов.
 
"В основном, так беспардонно ставят свои машины приезжающие за покупками на Захаровский рынок, ведь своей парковки рынку мало, а идти с мешками не все хотят", - рассказывает местная жительница Виктория.
 
 
По её словам, жильцы инициировали установку бетонных блоков, чтобы водители не заставляли двор, но теперь машины стоят у входа.
 
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.
 

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