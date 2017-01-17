Будет по ГОСТу: в администрации Калининграда пообещали снять табличку у здания ГИБДД на ул. Черняховского

Администрация Калининграда демонтирует табличку под дорожным знаком 3.27 «Остановка запрещена» на ул.Черняховского возле здания Управления Госавтоинспекции. Об этом говорится в ответе на информационный запрос Клопс.Ru в комитет городского хозяйства. Также в администрации отметили, что не устанавливали ни знак, ни табличку.

"Установка дорожного знака 3.27 с табличкой на ул.Черняховского администрацией Калининграда не производилась. В ближайшее время дорожные знаки будут приведены в соответствие с требованием ГОСТ", - указано в ответе.

Напомним, в начале 2017 года возле Управления Госавтоинспекции поменяли разрешающий парковку знак на запрещающий. Также со знаком была установлена табличка, оговаривающая особые условия: действие не распространяется на сотрудников УМВД. При этом юристы отметили незаконность установки такой таблички.