У здания ГИБДД на ул. Черняховского снова запретили парковаться (фото)

На улице Черняховского в Калининграде вновь запретили парковаться у областного управления ГИБДД. Теперь вместо разрешающего знака у здания снова повесили дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена".



Под дорожным знаком 3.27 "Остановка запрещена" появилась табличка, оговаривающая особые условия: действие не распространяется на сотрудников УМВД.



Тем не менее на парковке по-прежнему находятся машины (по всей видимости, имеющие отношение к МВД).



При этом юристы отмечают незаконность установки такой таблички. Три года назад она При этом юристы отмечают незаконность установки такой таблички. Три года назад она была демонтирована , а вскоре там появился знак, разрешающий парковку.



Правда, почти сразу дежурившие сотрудники ГИБДД начали устанавливать на парковочных местах конусы, объясняя это обеспечением безопасности пешеходов — то из-за ремонта крыши здания, то из-за отсутствия тротуара.



В самой Госавтоинспекции отмечают, что новый знак установили не они, а мэрия.



Клопс.Ru направил запрос в администрацию Калининграда и в УМВД с вопросом о расходовании бюджетных средств на установку дорожных знаков, не соответствующих ГОСТу.