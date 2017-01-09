У здания ГИБДД на ул. Черняховского снова запретили парковаться (фото)
На улице Черняховского в Калининграде вновь запретили парковаться у областного управления ГИБДД. Теперь вместо разрешающего знака у здания снова повесили дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена".
Под дорожным знаком 3.27 "Остановка запрещена" появилась табличка, оговаривающая особые условия: действие не распространяется на сотрудников УМВД.
Тем не менее на парковке по-прежнему находятся машины (по всей видимости, имеющие отношение к МВД).
При этом юристы отмечают незаконность установки такой таблички. Три года назад она была демонтирована
, а вскоре там появился знак, разрешающий парковку.
Правда, почти сразу дежурившие сотрудники ГИБДД начали устанавливать на парковочных местах конусы, объясняя это обеспечением безопасности пешеходов — то из-за ремонта крыши здания, то из-за отсутствия тротуара.
В самой Госавтоинспекции отмечают, что новый знак установили не они, а мэрия.
Клопс.Ru направил запрос в администрацию Калининграда и в УМВД с вопросом о расходовании бюджетных средств на установку дорожных знаков, не соответствующих ГОСТу.
Отметим, в 2014 году автомобилисты Калининграда вели борьбу
против установки подобных табличек.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.