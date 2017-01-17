Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу
Во вторник, 17 января, с 15:00 калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу в штатном режиме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Погодные условия улучшились. Видимость на взлетной полосе стала достаточной для приёма и отправки воздушных судов. Мы оповестили об этом авиакомпании и они будут принимать решения об отправке и прибытии", — пояснили в пресс-службе Храброво.
Ранее сообщалось
, что из-за густого тумана аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты. Полёты из Калининграда в Санкт-Петербург и Москву, а также обратно были задержаны. Пассажиры рейса в Минск ожидали вылета в салоне самолета более двух часов.
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