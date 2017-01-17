Во вторник, 17 января, с 15:00 калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу в штатном режиме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Погодные условия улучшились. Видимость на взлетной полосе стала достаточной для приёма и отправки воздушных судов. Мы оповестили об этом авиакомпании и они будут принимать решения об отправке и прибытии", — пояснили в пресс-службе Храброво.