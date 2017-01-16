На ул. Карташева демонтировали нестандартные дорожные знаки (фото)

В посёлке имени Космодемьянского на ул. Карташева возле дома № 4 (у бывшего магазина "Сосед") демонтировали нестандартные дорожные знаки. Они появились у магазина в начале января. Знак "одностороннего движения" с табличкой, а также "кирпич" были установлены с нарушением стандартов.

Найти инициаторов установки знаков не удалось. Работники соседних магазинов не смогли пояснить, кто может быть владельцем таблички.



Согласно открытым данным, на месте бывшего магазина "Сосед" планируется открытие фреш-маркета. На новом мини-рынке будут арендовать места несколько продавцов различных продтоваров.



Заезжающие на расположенную рядом парковку автомобилисты признаются, что новый знак ставил их в тупик. Люди решили больше не заезжать на эту территорию.