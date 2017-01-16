На ул. Карташева демонтировали нестандартные дорожные знаки (фото)
В посёлке имени Космодемьянского на ул. Карташева возле дома № 4 (у бывшего магазина "Сосед") демонтировали нестандартные дорожные знаки. Они появились
у магазина в начале января. Знак "одностороннего движения" с табличкой, а также "кирпич" были установлены с нарушением стандартов.
Найти инициаторов установки знаков не удалось. Работники соседних магазинов не смогли пояснить, кто может быть владельцем таблички.
Согласно открытым данным, на месте бывшего магазина "Сосед" планируется открытие фреш-маркета. На новом мини-рынке будут арендовать места несколько продавцов различных продтоваров.
Заезжающие на расположенную рядом парковку автомобилисты признаются, что новый знак ставил их в тупик. Люди решили больше не заезжать на эту территорию.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.