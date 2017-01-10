Прокуратура обязала власти Светлогорска, Пионерского и Янтарного очистить дороги от льда

Прокуратура выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в Светлогорске, Пионерском и Янтарном городских округах. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Результаты проверки показали, что на 9 января обработка дорог противогололедными средствами, а также уборка наледи на дорогах и тротуарах в этих городах не проводилась. Прокуратура вынесла представления об устранении нарушений.

Ранее в Управлении дорожного хозяйства области, сообщали, что в праздничные дни дорожные службы в регионе работали круглосуточно.