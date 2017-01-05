За сутки на дороги области хозслужбы высыпали 180 тонн соли и песка

За сутки на трассах области работало 139 единиц снегоуборочной техники. На дороги высыпано около 180 тонн соли и песка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили в Управлении дорожного хозяйства области, дорожные службы работают круглосуточно.
"Сеть региональных дорог очищена и обработана противогололедными реагентами. Все дороги открыты, нигде движение не остановлено. В некоторых муниципалитетах дорога убрана, а тротуары заметены снегом. Сегодня на уборку от снега вышло 120 единиц снегоуборочной техники. На дороги высыпано песко-соляной смеси и соли больше, чем за минувшие сутки", - сообщил руководитель управления Геннадий Лейбович.
При этом водители жалуются на гололедицу. Они отмечают, что по некоторым дорогам опасно ездить со скоростью выше 20 км/час.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.