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Главная Новости Транспорт

За сутки на дороги области хозслужбы высыпали 180 тонн соли и песка

13:50
  733 3
  • Фото пресс-службы регионального правительства
Фото пресс-службы регионального правительства

За сутки на трассах области работало 139 единиц снегоуборочной техники. На дороги высыпано около 180 тонн соли и песка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили в Управлении дорожного хозяйства области, дорожные службы работают круглосуточно.

"Сеть региональных дорог очищена и обработана противогололедными реагентами. Все дороги открыты, нигде движение не остановлено. В некоторых муниципалитетах дорога убрана, а тротуары заметены снегом. Сегодня на уборку от снега вышло 120 единиц снегоуборочной техники. На дороги  высыпано песко-соляной смеси и соли больше, чем за минувшие сутки", - сообщил руководитель управления Геннадий Лейбович.

При этом водители жалуются на гололедицу. Они отмечают, что по некоторым дорогам опасно ездить со скоростью выше 20 км/час.

 

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3 комментария Правила комментирования

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Alibaba
Alibaba #
14:13
только благодаря тому, что дело взято под личный контроль Алиханова, высыпано около 180 тонн и вышло 120 единиц !!!
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gold.lvenok
gold.lvenok #
14:45
Отчитались))) Реальность -...опа!!! Куда засунуть эти отчеты вам красноречиво расскажут водилы чьи машины в кюветах!!!
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санёк
санёк #
15:10
зима кому не нравится гололёд сидите дома целея ваши вёдра будут.и ПРЕКРАТИТЕ сыпать СОЛЬ ВРЕДА больше чем пользы.
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