За сутки на дороги области хозслужбы высыпали 180 тонн соли и песка

За сутки на трассах области работало 139 единиц снегоуборочной техники. На дороги высыпано около 180 тонн соли и песка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили в Управлении дорожного хозяйства области, дорожные службы работают круглосуточно.

"Сеть региональных дорог очищена и обработана противогололедными реагентами. Все дороги открыты, нигде движение не остановлено. В некоторых муниципалитетах дорога убрана, а тротуары заметены снегом. Сегодня на уборку от снега вышло 120 единиц снегоуборочной техники. На дороги высыпано песко-соляной смеси и соли больше, чем за минувшие сутки", - сообщил руководитель управления Геннадий Лейбович.

При этом водители жалуются на гололедицу. Они отмечают, что по некоторым дорогам опасно ездить со скоростью выше 20 км/час.