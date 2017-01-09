Не меньше 30 км/ч: утверждена система организации движения между объектами ЧМ-2018 в Калининграде

В Калининграде средняя скорость транспортного потока по протокольным маршрутам во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году должна составлять не менее 30 км/ч.



Об этом говорится в стратегии транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года, которую подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ Об этом говорится в стратегии транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года, которую подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



Утверждённые пути следования участников и болельщиков чемпионата мира по футболу (протокольные маршруты — Прим. ред) должны быть утверждены уже в январе 2017 года.



Стратегия определяет требования к транспортному обслуживанию болельщиков и основные положения управления пассажирскими перевозками. На сайте правительства указано, что документ учитывает требования FIFA и "соответствует правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами — организаторами матчей".