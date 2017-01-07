На центральных улицах Калининграда 7 января ограничат движение транспорта

На центральных улицах Калининграда в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий, а также Х Международной рождественской выставки-ярмарки "Русский край — 2017" 7 января ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации.



С 11:00 до 20:00 будет закрыто движение транспорта на участке улицы Профессора Баранова — от площади Победы по улицы Иванникова; участке улицы Гаражной — от площади Победы до улицы Озерова; участке улицы Юношеской — от Гаражной до Горького.



На протяжении недели, с 4 по 10 января, с 08:00 до 19:00, будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Баранова — от дома № 10 до площади Победы.



Кроме того, 7 января будет Кроме того, 7 января будет ограничена парковка автомобилей в центре города.



7 января, с 08:00 до 19:00, будет запрещена стоянка у дома № 4 на площади Победы и на парковке по улице Юношеской.



Автомобилистов также просят также не парковать автомобили в зоне оперативного закрытия движения, в районе Калининградского делового центра, на стоянке у ТЦ "Пассаж" по улице Гаражной и по улице Юношеской.