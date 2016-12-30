В центре Калининграда в новогодние праздники запретят парковку (список мест)

В центре Калининграда в новогодние и рождественские праздники будет запрещена парковка.



Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий запрещается стоянка транспортных средств 01.01.2017, с 08:00 до 20:00, и 07.01.2017 с 08:00 до 19:00 на:



— автомобильной стоянке в районе дома № 4 по пл. Победы;

— автомобильной стоянке по ул. Юношеской.



Владельцам транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности на время проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий рекомендуется освободить от автомобильного транспорта территорию оперативного закрытия движения, а также территории:



— автомобильной стоянки в районе дома № 4 по пл. Победы;

— автомобильной стоянки в районе торгового центра "Пассаж" по ул. Гаражной;

— автомобильной стоянки по ул. Юношеской.