Стал известен тариф на поездки в рельсобусе в следующем году

В региональной службе по регулированию цен и тарифов утвердили новую стоимость проезда в рельсобусе.



Как рассказал Клопс.Ru руководитель службы Кирилл Юткин, стоимость билета с 1 января 2017 года составит 20 рублей за первые десять километров пути + 1 рубль 64 копейки за каждый последующий.



Юткин пояснил, что со следующего года рельсобус приравнивается к междугородним электричкам в Калининградской области, потому и цены будут такие же, как в междугородних поездах. Пока что пассажиры платят 18 рублей + 1,60 рубля.



Напомним, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов Напомним, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил субсидировать рельсобус из регионального бюджета.