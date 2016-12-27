Стал известен тариф на поездки в рельсобусе в следующем году
В региональной службе по регулированию цен и тарифов утвердили новую стоимость проезда в рельсобусе.
Как рассказал Клопс.Ru руководитель службы Кирилл Юткин, стоимость билета с 1 января 2017 года составит 20 рублей за первые десять километров пути + 1 рубль 64 копейки за каждый последующий.
Юткин пояснил, что со следующего года рельсобус приравнивается к междугородним электричкам в Калининградской области, потому и цены будут такие же, как в междугородних поездах. Пока что пассажиры платят 18 рублей + 1,60 рубля.
Напомним, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил
субсидировать рельсобус из регионального бюджета.
Ранее глава Калининграда Ярошук собирался
закрыть направление из-за того, что себестоимость поездки одного пассажира там составляет 145 рублей.
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