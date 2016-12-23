Алиханов: Рельсобус с ул. Киевской останется, субсидировать его будет регион

Врио губернатора области Антон Алиханов сообщил, что рельсобус, курсирующий от Северного вокзала до ул. Киевской, не отменят в 2017 году.



Такое заявление сделал губернатор во время оперативного заседания в правительстве области. Он отметил, что субсидировать рельсобус будут из регионального бюджета.



"Забирайте его в область, — обратился Алиханов к своим подчинённым, — только пытайтесь снижать объём субсидий. Да, мы мосты открыли автомобильные, но лучше от этого не стало: я как стоял в пробке — так и стою".



Он также отметил, что следует развивать движение рельсобусов и на других направлениях.



"Мы сейчас к Гурьевску делаем дорогу, понятно, что будут объездные пути, но не верится, что с движением всё будет хорошо".