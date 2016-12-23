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Главная Новости Общество

Алиханов: Рельсобус с ул. Киевской останется, субсидировать его будет регион

10:48
  867 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Врио губернатора области Антон Алиханов сообщил, что рельсобус, курсирующий от Северного вокзала до ул. Киевской, не отменят в 2017 году.

Такое заявление сделал губернатор во время оперативного заседания в правительстве области.  Он отметил, что субсидировать рельсобус будут из регионального бюджета.

"Забирайте его в область, — обратился Алиханов к своим подчинённым, — только пытайтесь снижать объём субсидий. Да, мы мосты открыли автомобильные, но лучше от этого не стало: я как стоял в пробке — так и стою".

Он также отметил, что следует развивать движение рельсобусов и на других направлениях. 

"Мы сейчас к Гурьевску делаем дорогу, понятно, что будут объездные пути, но не верится, что с движением всё будет хорошо".
 
Напомним, ранее глава города Ярошук сообщил, что собирается закрыть направление из-за того, что себестоимость поездки одного пассажира там составляет 145 рублей.

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2 комментария Правила комментирования

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Ref39
Ref39 #
12:00
Алиханов молодец!!! Как и все пригородное движение электричек это субсидированные виды транспорта. Даешь Калининградское метро от РЖД.
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Gorod_112
Gorod_112 #
12:46
Господин и.о.губернатора Алиханов, используйте свою пробивную энергию на развитие города - запросите федеральную субсидию на продление ж/д ветки от станции Киевская (откуда сейчас ходит рельсобус) до окончания Московского района - улиц Летней-Громовой. Пустить оттуда состав с 4-мя, 5-тью, сколько понадобится вагонами в центр города.Технически всё возможно, главное разработать грамотный проект.
Памятник себе воздвигнете рукотворный на десятилетия вперёд.
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