Алиханов: Рельсобус с ул. Киевской останется, субсидировать его будет регион
Врио губернатора области Антон Алиханов сообщил, что рельсобус, курсирующий от Северного вокзала до ул. Киевской, не отменят в 2017 году.
Такое заявление сделал губернатор во время оперативного заседания в правительстве области. Он отметил, что субсидировать рельсобус будут из регионального бюджета.
"Забирайте его в область, — обратился Алиханов к своим подчинённым, — только пытайтесь снижать объём субсидий. Да, мы мосты открыли автомобильные, но лучше от этого не стало: я как стоял в пробке — так и стою".
Он также отметил, что следует развивать движение рельсобусов и на других направлениях.
"Мы сейчас к Гурьевску делаем дорогу, понятно, что будут объездные пути, но не верится, что с движением всё будет хорошо".
Напомним, ранее глава города Ярошук сообщил,
что собирается закрыть направление из-за того, что себестоимость поездки одного пассажира там составляет 145 рублей.
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