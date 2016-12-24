Ярошук: Сохранение рельсобуса поможет реализации идеи приоритета общественного транспорта на дорогах

Благодаря субсидированию правительством области дальнейших перевозок пассажиров рельсобусом приоритет на дорогах Калининграда может получить общественный транспорт. Об этом глава города Александр Ярошук заявил после оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Он напомнил, что себестоимость проезда в рельсобусе составляет 145 рублей на пассажира, и в местном бюджете средств на субсидирование перевозок нет. Поэтому администрация города решила отменить маршрут.

"Понимание этой ситуации руководителем региона Антоном Алихановым и его готовность сохранить рельсобус очень ценны для нас. Особенно учитывая, что в будущем рельсобус поможет реализовать идею создания приоритета на дорогах города общественному транспорту. Спасибо правительству области за столь оперативное решение сложившейся ситуации", – сказал глава Калининграда Александр Ярошук.

Ранее врио губернатора области Антон Алиханов сообщил, что рельсобус, курсирующий от Северного вокзала до ул. Киевской, не отменят в 2017 году.