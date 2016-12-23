Алиханов не собирается передавать Калининграду полномочия определять тариф в общественном транспорте
Вопрос установления тарифа на проезд в общественном транспорте Калининграда сохранится за региональной службой по тарифам и сборам. Об этом в пятницу, 23 декабря, после оперативного заседания в областном правительстве заявил врио губернатора Антон Алиханов.
На вопрос корреспондента Клопс.Ru о передаче полномочий городу Алиханов ответил: "Если вы не хотите, то и не будем передавать".
Напомним, ранее власти города добивались
передачи полномочий по установке тарифа в транспорте.
По расчётам муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс", экономически обоснованный тариф составляет 28 рублей. Если билет будет стоить 26 рублей, то предприятие будет работать "в ноль".
Сейчас билет в автобусах, трамваях и троллейбусах города стоит 18 рублей. В маршрутках — 22 рубля.
Также на сегодняшнем оперативном заседании Антон Алиханов призвал
собраться в январе со специалистами и ещё раз обсудить стоимость поездок в транспорте. Например, в городском совете депутатов даже не обсуждался вопрос об индексации стоимости билетов.
После того как глава города Александр Ярошук назвал
экономически обоснованный, по его мнению, тариф для городского транспорта, в облдуме решили собрать комиссию, в состав которой войдут представители МВД, ФСБ и прокуратуры.
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