Алиханов не собирается передавать Калининграду полномочия определять тариф в общественном транспорте

Вопрос установления тарифа на проезд в общественном транспорте Калининграда сохранится за региональной службой по тарифам и сборам. Об этом в пятницу, 23 декабря, после оперативного заседания в областном правительстве заявил врио губернатора Антон Алиханов.



На вопрос корреспондента Клопс.Ru о передаче полномочий городу Алиханов ответил: "Если вы не хотите, то и не будем передавать".



Напомним, ранее власти города Напомним, ранее власти города добивались передачи полномочий по установке тарифа в транспорте.



По расчётам муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс", экономически обоснованный тариф составляет 28 рублей. Если билет будет стоить 26 рублей, то предприятие будет работать "в ноль".



Сейчас билет в автобусах, трамваях и троллейбусах города стоит 18 рублей. В маршрутках — 22 рубля.



Также на сегодняшнем оперативном заседании Антон Алиханов Также на сегодняшнем оперативном заседании Антон Алиханов призвал собраться в январе со специалистами и ещё раз обсудить стоимость поездок в транспорте. Например, в городском совете депутатов даже не обсуждался вопрос об индексации стоимости билетов.