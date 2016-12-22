В облдуме рассмотрят вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Калининграда

В областной думе планируют создать комиссию, которая рассмотрит инициативу муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" по повышению тарифа на общественный транспорт до 26 рублей.
В состав этой комиссии предлагается включить контрольно-ревизионные органы, в том числе из ФСБ, МВД и прокуратуры. Об этом во время круглого стола в облдуме, посвящённого формированию тарифов ЖКХ и транспорта, сообщил депутат Игорь Ревин.
По его словам, формирование комиссии начнётся на следующей неделе.
Во время обсуждения калининградских общественников возмутили
заявления главы Калининграда Александра Ярошука о неизбежности повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
В итоге общественники во время круглого стола подняли вопрос об эффективности управления муниципальными предприятиями.
"Частникам обрубили бизнес, но им было выгодно: вон у главы "БалтАвтоЛайна" Сергея Донских в декларации сотни миллионов прибыли в год, значит, ему было выгодно возить пассажиров за 18 рублей, а тут муниципальному предприятию вдруг это стало невыгодно", — посетовал выступающий предприниматель Владимир Косугин.
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