В облдуме рассмотрят вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Калининграда

В областной думе планируют создать комиссию, которая рассмотрит инициативу муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" по повышению тарифа на общественный транспорт до 26 рублей.



В состав этой комиссии предлагается включить контрольно-ревизионные органы, в том числе из ФСБ, МВД и прокуратуры. Об этом во время круглого стола в облдуме, посвящённого формированию тарифов ЖКХ и транспорта, сообщил депутат Игорь Ревин.



По его словам, формирование комиссии начнётся на следующей неделе.



Во время обсуждения калининградских общественников Во время обсуждения калининградских общественников возмутили заявления главы Калининграда Александра Ярошука о неизбежности повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

В итоге общественники во время круглого стола подняли вопрос об эффективности управления муниципальными предприятиями.



"Частникам обрубили бизнес, но им было выгодно: вон у главы "БалтАвтоЛайна" Сергея Донских в декларации сотни миллионов прибыли в год, значит, ему было выгодно возить пассажиров за 18 рублей, а тут муниципальному предприятию вдруг это стало невыгодно", — посетовал выступающий предприниматель Владимир Косугин.