Гданьск вошёл в тройку лучших европейских городов для отдыха 2017 года

Расположенный в Поморском воеводстве Гданьск признан одним из трёх лучших для путешественников городов Европы в 2017 году. Рейтинг опубликовал European Best Destinations



За звание лучшего туристического места года соревновались двадцать городов. В итоге лидером-2017 был признан португальский Порту, расположенный на реке Дору. Второе место занял Милан — составители рейтинга отмечают, что особенно он популярен у швейцарских и американских туристов.



Польский город оказался на третьей строчке. "Другого такого, как Гданьск, места нет. Другие города могут просто быть похожи на Гданьск", — пишет портал. Отмечается, что город принял участие в рейтинге впервые.



Помимо этого, в списке лучших размещены Афины, Сан-Себастьян, Созополь, Вена и другие красивейшие европейские города.