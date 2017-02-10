Куршская коса вошла в топ-5 самых популярных заповедников России

Национальный парк "Куршская коса" стал одним из пяти самых помещаемых туристами подобных парков в России, по данным аналитического агентства "ТурСтат"



Ежегодно на Куршскую косу приезжают около 400 тысяч человек. Лидеры рейтинга — Лосиный Остров (Москва и Московская область), Сочинский (Сочи, Краснодарский край), Прибайкальский (Иркутская область) нацпарки. Предполагается, что в 2017 году, который объявлен Годом экологии, российские природные парки и заповедники посетят около 9 млн человек.