Куршская коса вошла в топ-5 самых популярных заповедников России
Фото с сайта нацпарка "Куршская коса"
Национальный парк "Куршская коса" стал одним из пяти самых помещаемых туристами подобных парков в России, по данным аналитического агентства "ТурСтат"
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Ежегодно на Куршскую косу приезжают около 400 тысяч человек. Лидеры рейтинга — Лосиный Остров (Москва и Московская область), Сочинский (Сочи, Краснодарский край), Прибайкальский (Иркутская область) нацпарки. Предполагается, что в 2017 году, который объявлен Годом экологии, российские природные парки и заповедники посетят около 9 млн человек.
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