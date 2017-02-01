Калининград вошёл в топ-10 городов, популярных для путешествий на День влюблённых

Калининград стал одним из десяти городов, которые чаще всего выбирают путешественники, планирующие поездку на День влюблённых, по данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru



Выяснилось, что Калининград находится в этом рейтинге на седьмом месте. В среднем плата за проживание в отеле составляет здесь 2750 рублей за ночь. Дешевле всего переночевать в Великом Новгороде — всего 2,4 тысячи рублей в среднем. Самым популярным оказался Санкт-Петербург, за ним идут Москва, Казань, Сочи, Ялта и Ярославль.

Среди зарубежных направлений на 13—15 февраля лидерство делят Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.