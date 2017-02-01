Калининград вошёл в топ-10 городов, популярных для путешествий на День влюблённых
Калининград стал одним из десяти городов, которые чаще всего выбирают путешественники, планирующие поездку на День влюблённых, по данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru
.
Выяснилось, что Калининград находится в этом рейтинге на седьмом месте. В среднем плата за проживание в отеле составляет здесь 2750 рублей за ночь. Дешевле всего переночевать в Великом Новгороде — всего 2,4 тысячи рублей в среднем. Самым популярным оказался Санкт-Петербург, за ним идут Москва, Казань, Сочи, Ялта и Ярославль.
Среди зарубежных направлений на 13—15 февраля лидерство делят Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.