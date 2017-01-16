В Калининграде
В Калининграде
-1 °C
днем
-5 °C
ночью
16 января 2017 г. 15:32
64 726 пользователей
за 24 часа на сайте
59.66 -0.0
Курс ММВБ на 16 января 2017, 15:00
63.17 -0.31
Курс ММВБ на 16 января 2017, 15:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 17 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Туризм

Названы самые дешёвые туристические направления в 2017 году

13:02
  2133 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Британцы назвали самые дешёвые туристические направления в 2017 году. Изучив стоимость в курортных странах обеда с вином на двоих, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, солнцезащитный крем и средства от насекомых, было установлено, что меньше всего за этот набор туристы заплатят на португальском курорте Алгарви — 37,95 евро. Об этом пишет "Лента.Ru".

На втором месте списка из 12 позиций находится болгарский курорт Солнечный Берег. Обед, напитки и другие товары обойдутся там двум туристам в 38,14 евро. Замыкает тройку регион Коста-дель-Соль в южной Испании с показателем в 44,12 евро. Четвертое место рейтинга досталось турецкому курорту Мармарис на побережье Средиземного моря (56,56 евро), пятое — Праге (58,19 евро).

В топ-12 в порядке убывания также были включены город Пафос на юго-западе Кипра, Будапешт, Токио, населенный пункт Слима на Мальте, остров Корфу (Греция), Кейптаун в ЮАР и Канкун (Мексика).

В декабре 2016 года самым бюджетным направлением для отдыха на 2017 год был признан северный Вьетнам. В тройку лидеров по версии Forbes также попали киргизская столица Бишкек и португальский Лиссабон.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Литве объяснили, какое заграждение будет построено на границе с Калининградской областью
15 января 201717:19
  8850 12
В Литве объяснили, какое заграждение будет построено на границе с Калининградской областью
Пошёл на обгон по встречке: появилось видео аварии с "перевёртышем" под Калининградом
Фото горячей новости
11:03
  6159 9  
Калининградская фирма нашла способ снизить плату за проезд в общественном транспорте
Фото горячей новости
10:50
  3200
Владельцы "Ква-кафе" в Калининграде объявили о его закрытии
Фото горячей новости
10:34
  4052 0
В Москве прощаются с Елизаветой Глинкой
Фото горячей новости
10:21
  2568 0

Лента новостей

Картинка
На российско-литовской границе в Панемуне появится новая служебная овчарка вместо погибшей во время задержания контрабандистов
15:28
  32 0
Картинка
В Калининградской области не хватает средств на строительство новых поликлиник
15:27
  35 0
Картинка
Администрация Светлогорска разрешила строительство отеля на центральной городской улице
15:08
  308 0
Картинка
Крещенские купания в Калининградской области пройдут на восьми водоёмах (список мест)
15:03
  636 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  17623 11
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  6512 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo