Названы самые дешёвые туристические направления в 2017 году
Британцы назвали самые дешёвые туристические направления в 2017 году. Изучив стоимость в курортных странах обеда с вином на двоих, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, солнцезащитный крем и средства от насекомых, было установлено, что меньше всего за этот набор туристы заплатят на португальском курорте Алгарви — 37,95 евро. Об этом пишет "Лента.Ru".
На втором месте списка из 12 позиций находится болгарский курорт Солнечный Берег. Обед, напитки и другие товары обойдутся там двум туристам в 38,14 евро. Замыкает тройку регион Коста-дель-Соль в южной Испании с показателем в 44,12 евро. Четвертое место рейтинга досталось турецкому курорту Мармарис на побережье Средиземного моря (56,56 евро), пятое — Праге (58,19 евро).
В топ-12 в порядке убывания также были включены город Пафос на юго-западе Кипра, Будапешт, Токио, населенный пункт Слима на Мальте, остров Корфу (Греция), Кейптаун в ЮАР и Канкун (Мексика).
В декабре 2016 года самым бюджетным направлением для отдыха на 2017 год был признан северный Вьетнам. В тройку лидеров по версии Forbes также попали киргизская столица Бишкек и португальский Лиссабон.
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