Основатель Tesla Илон Маск показал беспилотную фуру

Американская компания Tesla показала электрическую фуру с возможностью управления на автопилоте. Об этом сообщает "Коммерсант"

"Тогда как обычные фуры имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля", — заявил основатель компании Илон Маск.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Ноя 15 2017 в 1:22 PST

По словам Маска, фура может проехать 500 миль (804 км) на максимальной скорости без заправки. Средняя длина грузовых маршрутов в два раза меньше, поэтому заряда аккумулятора хватит на поездку до пункта назначения и обратно. Автомобиль оборудован четырьмя независимыми двигателями и набирает скорость в 60 км/ч за пять секунд после старта. Аккумулятор — самая дорогая составляющая фуры. Он оценивается в 100 тыс. долларов.

В 2019 году начнётся производство. К 2020 году Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными.