Путин рассказал, сколько правительство потратит в 2017 году на информационные технологии

Правительство РФ потратит 200 млрд рублей на информационные технологии в 2017 году. По сообщению "Интерфакс" , об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Путин попросил предложить конкретные решения по повышению эффективности использования выделенных денег. Он заявил, что одной из задач является ликвидация правовых барьеров, мешающих внедрению цифровых технологий. В числе приоритетов также оказались совершенствование системы образования и поддержка отечественных компаний.

"По данным Росстата, с 2010 по 2016 год доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, выросла с 48,4% до 74,8%, средняя скорость интернета в 2016 году выросла на 29%", –заявил Путин, отметив распространение в России широкополосного интернета и беспроводных сетей.