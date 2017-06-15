На реконструкцию ветропарка в Куликово потратят почти миллиард рублей
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
"Янтарьэнерго" объявило конкурс на реконструкцию ветропарка в Куликово. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила директор дирекции по связям с общественностью компании.
Информация о проведении конкурса размещена на сайтах Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком конкурсной процедуры является ОАО "Калининградская генерирующая компания", организатором выступает АО "Янтарьэнерго". Заявки будут принимать до 23 июня. Победителю конкурса предстоит выполнить условия договора стоимостью 908 млн рублей до 20 декабря 2017 года.
Ветропарк перенесут в Ушаково. Он будет состоять из трёх ветряков башенного типа с лопастями вертикального вращения, мощность каждой установки — 2,3 мегаватта. В перспективе рассматривается установка семи ветряков. Для обеспечения контроля все ветрогенераторы будут оснащены автоматической системой управления.
Ранее сообщалось, что новый ветропарк в посёлке Ушаково будет построен до конца года.
В "Янтарьэнерго" напоминают, что новый ветропарк в Ушаково будет построен взамен утратившей свою функциональность ВЭС в посёлке Куликово Зеленоградского района. В июне прошлого года на месте строительства будущего парка энергетики установили ветроизмерительный комплекс, и в течение года ведётся сбор метеоданных. Все показатели говорят о том, что участок подходит для строительства ветропарка.
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