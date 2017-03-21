В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
+2 °C
ночью
21 марта 2017 г. 14:19
68 558 пользователей
за 24 часа на сайте
57.1 -0.2
Курс ММВБ на 21 марта 2017, 14:00
61.73 +0.13
Курс ММВБ на 21 марта 2017, 14:00
14.46 -0.07
Курс ЦБ на 22 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Технологии

В 2018 году россиян возьмут в эксперимент имитации полёта на Марс

12:06
  368 1
  • Участок кратера Гусева / снимок марсохода "Спирит"
Участок кратера Гусева / снимок марсохода "Спирит"
Фото: Википедия
В 2018 году россияне смогут принять участие в имитации полёта на Марс. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление научного руководителя проекта — профессора Университета штата Гавайи, специалиста по разработкам в области искусственного интеллекта Ким Бинстед.

По словам учёной, ближайший эксперимент запланирован на январь 2018 года. Группа добровольцев несколько месяцев будет жить практически в полной изоляции в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Планируется, что эксперимент продлится восемь месяцев.

Этим летом Ким Бинстед приедет в Россию, чтобы договориться о серии совместных экспериментов с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Именно сотрудники института должны подготовить "от двух до шести исследований, касающихся состава экипажа, его спаянности, устойчивости и работоспособности".

Среди кандидатов в участники эксперимента уже есть россияне. Правда, их имён пока не называют.

Требования и условия

Согласно нормам NASA всем потенциальным участникам программы нужно иметь высшее образование в области точных наук и определённый стаж работы. Также ценится "опыт работы в сложных условиях" — к примеру, в операционной, кабине пилота — или участие в какой-либо военной деятельности. Специалисты также стремятся подобрать людей с определённым типом психики, свойственным астронавтам. Речь идёт о способности хорошо работать с другими людьми и в экстремальных условиях.

Ранее в Штатах уже провели шесть подобных экспериментов. Их участники могли выходить во внешний мир только в космических скафандрах, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществляется с 20-минутной задержкой — именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землёй и Марсом.

А Роскосмос берёт курс на Луну

Напомним: недавно Роскосмос объявил набор космонавтов для полёта на Луну среди желающих. На конкурсе выберут от шести до восьми человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов, — необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
cajewa 1
cajewa 1 #
12:26
Космос говорите-хехГабон обошел Россию по ВВП на душу населения

Привязка всей экономики к примитивному экспорту нефти и газа, цены на которые в последние годы резко упали, тотальная коррупция, дорогостоящие агрессивные войны и последовавшие за ними западные экономические санкции буквально обрушили экономику России. Это уже нашло свое печальное отражение в статистике: по данным Международного валютного фонда за 2015 год, опубликованным на его официальном сайте, Российская Федерация опустилась на 72 место в мировом рейтинге. Выше ее, на 71 месте, находится небольшое африканское государство Габон, а чуть ниже, на 73 позиции - крошечный островок Сент-Люсия в Карибском море, население которого составляет всего 160 тысяч человек.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
20 марта 201716:01
  16224 3
В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
Ярошук призвал калининградцев "дать волшебного пинка" председателям садовых обществ
Фото горячей новости
11:25
  2018 0
Гимназия РПЦ: Встречаются и такие родители, для которых мат — нормальное явление
Фото горячей новости
11:00
  1360
Сайт Зарплата.ру выяснил, сколько зарабатывают калининградские таксисты
Фото горячей новости
10:15
  3667 0
На 50 оттенков вкуснее: в Калининград пришла мода на крафтовые бургеры
Фото горячей новости
10:10
  1820

Лента новостей

Картинка
Основатель Bastard Barbershop Лукас рассказал "Твоему Бро" о том, почему считает свой салон уникальным
14:18
  1 0
Картинка
На ул. Емельянова горит квартира в пятиэтажном доме (фото)
14:12
  77 0
Картинка
В Балтийске в фуре обнаружили сигаретную контрабанду на 3,3 млн рублей
14:01
  137 0
Картинка
Из-за чего на Артиллерийской случился конфуз
14:00
  1067

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  3008 6
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  5047 5
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo