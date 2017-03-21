В 2018 году россиян возьмут в эксперимент имитации полёта на Марс

В 2018 году россияне смогут принять участие в имитации полёта на Марс. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на заявление научного руководителя проекта — профессора Университета штата Гавайи, специалиста по разработкам в области искусственного интеллекта Ким Бинстед.



По словам учёной, ближайший эксперимент запланирован на январь 2018 года. Группа добровольцев несколько месяцев будет жить практически в полной изоляции в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Планируется, что эксперимент продлится восемь месяцев.



Этим летом Ким Бинстед приедет в Россию, чтобы договориться о серии совместных экспериментов с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Именно сотрудники института должны подготовить "от двух до шести исследований, касающихся состава экипажа, его спаянности, устойчивости и работоспособности".



Среди кандидатов в участники эксперимента уже есть россияне. Правда, их имён пока не называют.

Требования и условия

Согласно нормам NASA всем потенциальным участникам программы нужно иметь высшее образование в области точных наук и определённый стаж работы. Также ценится "опыт работы в сложных условиях" — к примеру, в операционной, кабине пилота — или участие в какой-либо военной деятельности. Специалисты также стремятся подобрать людей с определённым типом психики, свойственным астронавтам. Речь идёт о способности хорошо работать с другими людьми и в экстремальных условиях.



Ранее в Штатах уже провели шесть подобных экспериментов. Их участники могли выходить во внешний мир только в космических скафандрах, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществляется с 20-минутной задержкой — именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землёй и Марсом.

А Роскосмос берёт курс на Луну



Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов, — необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.