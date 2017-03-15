В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
+2 °C
ночью
15 марта 2017 г. 12:47
66 848 пользователей
за 24 часа на сайте
59.06 -0.1
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 12:00
62.78 +0.05
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 12:00
14.48 +0.07
Курс ЦБ на 15 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Роскосмос объявил набор космонавтов для полёта на Луну среди желающих

11:57
  402 0
  • Фото с сайта "Роскосмоса"
Фото с сайта "Роскосмоса"
Государственная корпорация космической деятельности "Роскосмос" объявила о наборе будущих космонавтов для полёта к Луне. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Кампания по отбору космонавтов стартовала 14 марта 2017 года. На конкурсе выберут от шести до восьми человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса.

"Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне", — отметили в Роскосмосе.

Этапы отбора

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов, — необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Условия участия

Претендентом в кандидаты в космонавты Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации. Возраст претендентов не должен превышать 35 лет.

Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или лётным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.

Претенденты должны соответствовать определённым требованиям, необходимым для последующей подготовки к космическому полёту, в частности:
 
— иметь способности к изучению космической техники (продемонстрировать умение разобраться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, умение запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики);
— иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой;
— знать иностранный язык (английский) в рамках требований программ неязыковых вузов Российской Федерации и т.д.

С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте госкорпорации "Роскосмос" и ЦПК.

Документы направляются по почте с уведомлением или доставляются заявителем лично по адресу: 141160, Московская область, Звёздный городок, начальнику ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты".

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
14 марта 201719:32
  9630 5
Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
В российской гречке нескольких марок обнаружили плесень и следы средства от насекомых
Фото горячей новости
10:39
  1671 0
С 15 марта по 15 апреля Храброво будет принимать самолёты меньшей вместимости
Фото горячей новости
09:36
  19851 2
В Калининградской области установили новую величину прожиточного минимума
Фото горячей новости
09:17
  2101 0
Время работы аэропорта Храброво изменится с 15 марта в связи с реконструкцией ВПП
Фото горячей новости
08:12
  4108 0

Лента новостей

Картинка
Власти Гвардейска хотят открыть для туристов две водонапорные башни
12:45
  21 0
Картинка
Украина приостановила транспортное сообщение с Донбассом и готовит санкции против "дочек" банков России
12:35
  82 0
Картинка
В Калининграде земля заканчивается: многодетным будут давать участки в районах
12:22
  335 1
Картинка
Поединок на 300 тысяч рублей: сборная Калининградской области заняла призовые места в Международном турнире по вольной борьбе
12:00
  132

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  777 1
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6399 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo