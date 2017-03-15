Роскосмос объявил набор космонавтов для полёта на Луну среди желающих

Государственная корпорация космической деятельности "Роскосмос" объявила о наборе будущих космонавтов для полёта к Луне. Об этом сообщается на сайте корпорации.



Кампания по отбору космонавтов стартовала 14 марта 2017 года. На конкурсе выберут от шести до восьми человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса.



"Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне", — отметили в Роскосмосе.

Этапы отбора

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов, — необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Условия участия

Претендентом в кандидаты в космонавты Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации. Возраст претендентов не должен превышать 35 лет.



Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или лётным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.



Претенденты должны соответствовать определённым требованиям, необходимым для последующей подготовки к космическому полёту, в частности:

— иметь способности к изучению космической техники (продемонстрировать умение разобраться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, умение запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики);

— иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой;

— знать иностранный язык (английский) в рамках требований программ неязыковых вузов Российской Федерации и т.д.



С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте госкорпорации "Роскосмос" и ЦПК.



Документы направляются по почте с уведомлением или доставляются заявителем лично по адресу: 141160, Московская область, Звёздный городок, начальнику ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты".