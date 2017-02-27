В России отзывают 33 тысячи машин Nissan Qashqai
В России дилер Nissan отзывает 33 тысячи 275 машин Qashqai, проданных в период с осени 2013 по весну 2016 года. Об этом сообщает Росстандарт.
Машины отзывают из-за возможной утечки тормозной жидкости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
"Из-за недостаточной жёсткости подкрылок задней правой колёсной арки может деформироваться с выходом за заданные конструктивные пределы. При движении нагруженного автомобиля с высокой скоростью подкрылок задней правой колёсной арки на ходе сжатия подвески может соприкасаться с патрубком тормозной системы. Это, в свою очередь, может привести к возникновению утечки тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров", — отмечают в Росстандарте.
На машинах, которые заберут в ремонт, установят усиливающие скобы на подкрылки задней правой колёсной арки. При необходимости заменят патрубки тормозной системы. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под программу отзыва. Для этого необходимо сопоставить VIN-код транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Посмотреть номера машин, которые подпадают под отзыв, можно здесь.
На прошлой неделе стало известно, что Honda отзывает
135 тысяч машин в России из-за неисправных подушек безопасности. Под добровольный отзыв подпадают Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D и автомобили марки Acura (RDX), изготовленные с 2005 по 2016 год.
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