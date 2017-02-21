Honda отзывает 135 тысяч машин в России из-за неисправных подушек безопасности
ООО "Хонда Мотор РУС" отзывает 135 491 проданную в России машину из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Росстандарт.
Под добровольный отзыв подпадают Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D и автомобили марки Acura (RDX), изготовленные с 2005 по 2016 год.
"В этих машинах из-за ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом", — уточнили в Росстандарте.
Владельцев опасных автомобилей оповестят с помощью рассылки информационных писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На машинах заменят газогенератор подушки безопасности. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Однако автомобилисты могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем
, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
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