Honda отзывает 135 тысяч машин в России из-за неисправных подушек безопасности

ООО "Хонда Мотор РУС" отзывает 135 491 проданную в России машину из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Росстандарт.



Под добровольный отзыв подпадают Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D и автомобили марки Acura (RDX), изготовленные с 2005 по 2016 год.



"В этих машинах из-за ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом", — уточнили в Росстандарте.



Владельцев опасных автомобилей оповестят с помощью рассылки информационных писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На машинах заменят газогенератор подушки безопасности. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.