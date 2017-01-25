Во всех калининградских отделениях "Почты России" обновили компьютеры и ПО
Фото пресс-службы "Почты России"
В калининградском филиале "Почты России", во всех отделениях почтовой связи, обновлены компьютеры и программный продукт. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что программное обеспечение обновили в 197 отделениях региона. Уточняется, что новое ПО разработано по принципу единого окна и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее.
"Благодаря обновлению компьютерного парка значительно повысилась надёжность оборудования рабочих мест, что позволяет нашим специалистам беспрерывно оказывать услуги клиентам. В комплексе с установкой нового программного обеспечения модернизация позволяет значительно ускорить время обслуживания. Для внедрения программы было организовано масштабное обучение операторов и начальников почтовых отделений. В 2017 году мы планируем обновление технического оборудования в аналогичном объёме", — рассказал заместитель генерального директора "Почты России" по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.
Ранее анонсировалось, что во всех отделениях "Почты России" появятся
электронные очереди. При этом Почта-банк оказался в списке
организаций, на которые чаще жалуются клиенты.
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