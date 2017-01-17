Во всех отделениях "Почты России" появятся электронные очереди

"Почта России" внедрит в отделениях по всей стране электронные очереди. Как сообщили в пресс-службе почты, к концу 2016 года успели установить 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны. А в 2017 году по всей стране установят еще 1350 систем. Уточняется, что в Северо-Западном макрорегионе в течение 2017 года электронная очередь заработает более чем в 230 отделениях.
Стоит отметить, что в Калининграде электронная очередь работает в здании Главпочтамта на ул. Леонова.
Для каждого отделения будет отобрана комплектация, строго соответствующая необходимым параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.
В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети "Почты России" в системах электронной очереди составляет около 5 тыс. аппаратно-программных комплексов.
"Внедрение электронных очередей — только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора", — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети блока по операционному управлению "Почты России" Алла Бондаренко.
Напомним, "Почта России" за 2016 год доставила
рекордное число международных посылок — 225 млн. С 2012 года этот показатель увеличился в десять раз, а по сравнению с 2015-м объём посылок вырос почти на 100 млн, отметили в Минкомсвязи.
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