Сборная Испании может не приехать в Калининград на ЧМ-2018
Сборная Испании может не приехать в Калининград для участия в турнире чемпионата мира по футболу в 2018 году. Испанским спортсменам грозит отстранение от мундиаля, пишет Лента.Ru
со ссылкой на El Pais.
Испанским футболистам пригрозили отстранением от ЧМ-2018. Сборная может быть не допущена к мундиалю, если правительство Испании будет вмешиваться в выборы нового президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF).
С таким предупреждением выступила FIFA. По этому поводу в ближайшее время министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго встретится с нынешним президентом Королевской испанской федерации футбола Хуаном Луисом Ларреа, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, пишет Газета.Ru
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На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, испанцы должны сыграть с Португалией, Марокко и Ираном. В Калининград сборная Испании должна прибыть для игры с марокканцами
25 июня.