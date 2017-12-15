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Главная Новости Спорт

Сборная Испании может не приехать в Калининград на ЧМ-2018

17:24
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Сборная Испании может не приехать в Калининград для участия в турнире чемпионата мира по футболу в 2018 году. Испанским спортсменам грозит отстранение от мундиаля, пишет Лента.Ru со ссылкой на El Pais.
 
Испанским футболистам пригрозили отстранением от ЧМ-2018. Сборная может быть не допущена к мундиалю, если правительство Испании будет вмешиваться в выборы нового президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF).
 
С таким предупреждением выступила FIFA. По этому поводу в ближайшее время министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго встретится с нынешним президентом Королевской испанской федерации футбола Хуаном Луисом Ларреа, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, пишет Газета.Ru.
 
На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, испанцы должны сыграть с Португалией, Марокко и Ираном. В Калининград сборная Испании должна прибыть для игры с марокканцами 25 июня.
 

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