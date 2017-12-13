Стало известно, какой гонорар получат немецкие футболисты за победу на ЧМ-2018

Стало известно, какое вознаграждение получат игроки сборной Германии за победу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. О размере гонорара спортсменов написал Life

Действующего чемпиона мира – сборную Германии на групповом этапе ждут встречи с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи. Сообщается, что в случае победы в мундиале немецкие спортсмены получат по 350 тысяч евро.

Немецкий футбольный союз (DFB) уточнил, что за выход в 1/4 финала турнира каждому футболисту полагается 75 тысяч евро, в 1/2 финала — 125 тысяч, за третье место на чемпионате — 150 тысяч, выход в финал ЧМ-2018 гарантирует игрокам по 200 тысяч евро. При этом за участие в групповом этапе и выход в 1/8 финала турнира гонорар не предусмотрен.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.