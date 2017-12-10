В Калининграде участники матча-марафона забили 140 мячей

В Калининграде во время футбольного матча продолжительностью 24 часа участники забили 140 мячей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя калининградского ФК "Балтика" Сергея Кандалова.

Футбольный марафон стартовал в субботу, 9 декабря, в 11:00 и завершился в воскресенье. Он прошёл на стадионе "Балтика" в честь Всемирного дня футбола.

Около 600 человек были разделены на команды "Балтика" и "Калининград-2018". За сутки они забили в ворота соперников в общей сложности 140 мячей. На поле вышли представители силовых структур, предприятий региона, школьники, студенты, журналисты и бизнесмены. Игру поочередно судили 36 арбитров. Победу одержала команда "Калининград-2018" со счётом 76:64.

Для болельщиков на стадионе работали пункты питания. Во время перерывов между 45-минутными поединками проходили выступления творческих коллективов.