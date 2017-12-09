В Калининграде в футбольном матче-марафоне сыграют 600 человек

В Калининграде в футбольном матче-марафоне, который продлится 24 часа, на поле поочерёдно выйдут 600 игроков. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уникальный для Калининградской области матч стартовал в субботу и финиширует утром 10 декабря. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню футбола, уточнили в правительстве.

В игре примут участие 600 человек. Среди участников —мужчины и женщины разного возраста. Сформированы две команды — "Балтика" и "Калининград-2018". Игру судят поочерёдно 36 арбитров. Победителя будут определять по количеству забитых на протяжение матча мячей.

Завершится марафон игрой между командами представителями областного правительства и областной думы с одной стороны и администрации Калининграда с другой.

Вход на стадион "Балтика" открыт для всех желающих.