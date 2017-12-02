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Виталий Мутко поставил ФК "Балтика" в пример российским футбольным клубам в регионах

10:05
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Виталий Мутко призвал региональные футбольные клубы городов-участников ЧМ-2018 следовать примеру калининградской "Балтики". Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
 
Вице-премьер российского правительства на брифинге перед жеребьёвкой к ЧМ-2018 в пятницу, 1 декабря, рассказал о программе, направленной на усиление футбольных клубов в стране.
 
По его словам, в каждом из городов-участников  мундиаля будет запущена пирамида "академия — профессиональный клуб".
 
"Например, в Калининграде "Балтика" уже идет в числе лидеров первой лиги. Так должно быть и в Волгограде, и в Нижнем, и в Саранске, и в Сочи", — сообщил глава РФС. 
 
Мутко подчеркнул,  что в ближайшее время калининградский клуб выйдет в премьер-лигу, и стадион в Калининграде на 35 тысяч зрителей будет заполняться. 
 
В свою очередь, генеральный директор ФК "Балтика" Теймураз Лепсая подчеркнул, что одновременно добиваться результатов в турнирном зачете и вести глобальную перестройку работы клуба непросто.
 
"Когда в феврале мы приходили в клуб, перед нами стояли две задачи: реформировать ФК и параллельно добиться положительного спортивного результата – сохранить "Балтике" прописку в Футбольной национальной лиге. Была проделана большая работа по избавлению от балласта, тянувшего клуб назад. Мы выполнили задачи прошлого сезона, а теперь ставим амбициозные цели в текущем футбольном первенстве. При этом стараемся всегда перенимать передовой опыт, как российских, так и зарубежных клубов", — сообщил Лепсая.
 
В летне-осенней части сезона-2017/2018 "Балтика" одержала самую крупную победу в текущем первенстве среди всех клубов, обыграв всухую "Спартак-2" со счётом 6:0. На домашней игре с "Енисеем" была собрана максимальная для ФНЛ зрительская аудитория  — 8 600 болельшиков.
 

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