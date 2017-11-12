"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде
В воскресенье, 12 ноября, калининградская "Балтика" с разгромным счётом 6:0 обыграла команду "Спартак-2". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
"Балтика" была настроена на победу с самого начала матча. На 7-й минуте с пенальти лучший бомбардир калининградцев Дмитрий Скопинцев открыл счёт. На 20-й минуте Владислав Крючков удвоил преимущество, а ещё через пять минут Сенин Себаи забил третий мяч в ворота спартаковцев.
Во второй половине хозяева поля не стали сбавлять обороты и ещё трижды поразили ворота гостей. Голы забили Скопинцев, Кобялко и Шевчук. В итоге, крупная победа со счётом 6:0.
Этот результат позволил "Балтике" подняться на шестую строчку в ФНЛ.