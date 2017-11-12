"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде

В воскресенье, 12 ноября, калининградская "Балтика" с разгромным счётом 6:0 обыграла команду "Спартак-2". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Ещё до начала матча стало известно о кадровых проблемах московской команды . Слишком скудная скамейка запасных не позволила тренерскому штабу "Спартака-2" произвести ни одной замены.

"Балтика" была настроена на победу с самого начала матча. На 7-й минуте с пенальти лучший бомбардир калининградцев Дмитрий Скопинцев открыл счёт. На 20-й минуте Владислав Крючков удвоил преимущество, а ещё через пять минут Сенин Себаи забил третий мяч в ворота спартаковцев.

Во второй половине хозяева поля не стали сбавлять обороты и ещё трижды поразили ворота гостей. Голы забили Скопинцев, Кобялко и Шевчук. В итоге, крупная победа со счётом 6:0.

Этот результат позволил "Балтике" подняться на шестую строчку в ФНЛ.