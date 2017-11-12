"Балтика" примет на своём поле "Спартак-2"

В воскресенье, 12 ноября, калининградская "Балтика" на своём поле сыграет с командой "Спартак-2" (Москва) в первенстве футбольной национальной лиги. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе балтийского клуба.

Калининградская "Балтика" и "Спартак-2" провели друг с другом пять матчей. Если в Москве балтийцы одержали три победы, то на своём поле ещё ни разу не смогли обыграть спартаковцев.

В матче первого круга наша команда победила со счётом 2:0. Есть шанс впервые одолеть соперника и в Калининграде. По сообщениям ряда СМИ, состав команды существенно сократился из-за нужд первой команды и игр национальных сборных. В распоряжении тренера Дмитрия Гунько может оказаться чуть ли не 11 игроков.

Столичная команда может рассчитывать на солидную фанатскую поддержку. На гостевой трибуне ожидается до 200 приезжих болельщиков

Начало игры "Балтика" — "Спартак-2" в 15:00. Вход для детей до 12 лет и ветеранов ВОВ – бесплатный.