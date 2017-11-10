На матч "Балтики" со "Спартаком-2" в Калининград едут фанаты из Москвы

На матч между "Балтикой" и "Спартаком-2", который пройдёт 12 ноября, в Калининграде ожидается прибытие группы фанатов из Москвы. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба.



"Мы получили письмо, в котором указано, что ожидается приезд до двухсот спартаковских болельщиков. Сколько будет их точно — неизвестно", — пояснил редакции пресс-атташе "Балтики" Сергей Кандалов.



Чтобы между болельщиками двух команд не возникало конфликтов, их будут разводить уже у касс стадиона и при входе на трибуну. Фанаты "Балтики" смогут попасть на трибуну со стороны пр. Мира (на северные сектора), Д. Донского (южные и западные сектора). Вход со стороны ул. Театральной будет работать только для болельщиков ФК "Спартак-2". Кроме того, москвичи смогут приобрести билеты в отдельной выездной кассе у входа с ул. Театральной. Продажа билетов для них будет осуществляться только на Северную трибуну, на сектор №7.