Алиханов прокомментировал результаты жеребьёвки к ЧМ-2018 по футболу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года на полях России.

"Калининград готовится принять топовые сборные, преимущественно из Европы. Мы также ждём колоритные команды из Африки. Вместе с футболистами готовимся к приему большого количества болельщиков. И наша задача — достойно их встретить, обеспечить комфорт и безопасность, сделать для гостей и жителей региона большой футбольный праздник", — рассказал Клопс.Ru Алиханов.

По его словам, до ЧМ-2018 еще предстоит тщательно проработать транспортную схему, уделить внимание навигации.

"Продолжается ежедневная, кропотливая работа, чтобы провести чемпионат мира по футболу 2018 года в Калининградской области на самом высоком уровне", — отметил глава региона.