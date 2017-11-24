Российскую сборную лишили первого места на Олимпиаде-2014 в Сочи

Сборная России лишилась первого места на Олимпиаде-2014 в Сочи в результате решения МОК. Об этом сообщает Лента.Ru

По решению дисциплинарной комиссии международного олимпийского комитета, российский бобслеист Александр Зубков лишён двух золотых медалей Олимпиады-2014. По мнению экспертов МОК, спортсмен нарушил антидопинговые правила.

Таким образом, у российской команды осталось девять золотых медалей. В результате сборная опустилась с первого места на третье в общекомандном зачёте. На первое место переместились норвежцы, вторыми стали канадцы.

По решению той же комиссии российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев пожизненно отстранены от участия в олимпийских играх. Их результаты в Сочи аннулированы.

Ранее в ноябре МОК лишил сборную России шести медалей сочинской Олимпиады.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.