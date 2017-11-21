Бывший футболист "Балтики" во время матча в Калининграде сломал ребро и повредил лёгкое
Защитник "Авангарда" Алексей Концедалов, игравший ранее за "Балтику", проткнул лёгкое и сломал ребро в матче чемпионата ФНЛ в Калининграде. Об этом сообщили Клопс.Ru в пресс-службе ФК "Балтика".
Игра прошла в субботу, 18 ноября. Уже на первой минуте матча Концедалов столкнулся с вратарём своей команды Александром Саутиным, после чего упал на газон и в течение нескольких минут не мог самостоятельно подняться на ноги. После вмешательства медиков спортсмен самостоятельно вышел за боковую линию поля и даже вернулся в игру, но тут же попросил замену.
Со стадиона футболиста увезла машина скорой помощи в больницу, где игроку сделали операцию. Как выяснилось, в столкновении с вратарём Концедалов сломал ребро, и кость проткнула лёгкое.
Футболисты "Авангарда" уехали в Курск без травмированного защитника, который "находился на грани жизни и смерти", уточнили в пресс-службе калининградского клуба.
Добавим, что ранее Концедалов выступал за "Балтику", а также в клубе премьер-лиги "Крылья Советов". Матч "Балтика" — "Авангард" завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в первом тайме забил нападающий калининградской команды
Александр Касьян.