"Балтика" обыграла курский "Авангард" в первенстве ФНЛ

Калининградская "Балтика" обыграла курский "Авангард" в 24-м туре первенства футбольной национальной лиги. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Матч закончился со счетом 1:0. Голом в первом тайме отметился Александр Касьян.

После победы "Балтика" улучшила свое турнирное положение. Команда Игоря Черевченко поднялась на промежуточное четвёртое место в таблице ФНЛ. Заключительный матч этого календарного года калининградцы проведут на выезде с лидером турнира — "Енисеем".

Игра состоится 25 ноября в Красноярске.