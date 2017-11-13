На стадионе "Балтика" открыли новое футбольное поле с искусственным газоном (фото)
В понедельник, 13 ноября, в Калининграде на стадионе "Балтика" открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Длина газона — 100 метров, ширина — 50. Это соответствует нормативам поля. На поле будут заниматься десять групп футбольной школы "Балтики", а также, при необходимости, и основная команда. Ранее для детей арендовали площадки для занятий в различных частях города.
Первыми попробовали газон юная сборная ФК "Балтика" и сборная СДЮСШОР-5. В принципиальнейшем дерби победу одержали балтийцы.
Также в Калининграде через год дети смогут заниматься
на ещё одном поле, на стадионе "Пионер". Сначала там будет натуральный газон — тот, где будут тренироваться летом 2018 года участники ЧМ-2018. После завершения турнира на этой площадке начнут готовить юных спортсменов.