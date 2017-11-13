На стадионе "Балтика" открыли новое футбольное поле с искусственным газоном (фото)

В понедельник, 13 ноября, в Калининграде на стадионе "Балтика" открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



Длина газона — 100 метров, ширина — 50. Это соответствует нормативам поля. На поле будут заниматься десять групп футбольной школы "Балтики", а также, при необходимости, и основная команда. Ранее для детей арендовали площадки для занятий в различных частях города.



Первыми попробовали газон юная сборная ФК "Балтика" и сборная СДЮСШОР-5. В принципиальнейшем дерби победу одержали балтийцы.