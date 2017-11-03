"Балтика" в Калининграде примет одного из фаворитов ФНЛ

В субботу, 4 ноября, калининградская "Балтика" на своем поле сыграет с одним из фаворитов ФНЛ – клубом "Оренбург". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

Обе команды настроены уже в этом сезоне побороться за выход в премьер-лигу. "Балтика" занимает в таблице четвёртое место, "Оренбург" – третье.

Стоит отметить, что на своем поле "Балтика" никогда не проигрывала оренбуржцам. Всего команды сыграли между собой пять матчей (3 победы, 2 ничьи). В игре первого круга балтийцы сенсационно победили в Оренбурге. В концовке матча отличился лучший бомбардир Дмитрий Скопинцев.

Калининградцы в последнее время очень успешно играют на своем поле – в шести матчах одержали пять побед при одном ничейном результате.

Начало матча в 15:00. Вход для детей до 12 лет и ветеранов ВОВ бесплатный.

После окончания матча болельщики наградят Дмитрия Скопинцева – лучшего игрока "Балтики" в первом круге текущего сезона.

Кроме того, на стадионе пройдут праздничные мероприятия, посвященные основанию фан-движения "Кениг Легион". Также стало известно, что на игру приедет действующий главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов