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Главная Новости Спорт

"Балтика" на своём поле встретится с "Кубанью", которую не может обыграть восемь матчей подряд

18:50
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В субботу, 2 сентября, "Балтика" в рамках 11-го тура первенства России по футболу сыграет на своем поле с краснодарской "Кубанью" — одной из старейших команд страны. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба.
 
В рядах гостей немало опытных футболистов. Самый известный из них — Спартак Гогниев, чемпион и обладатель кубка России в составе ЦСКА, лучший снайпер первенства ФНЛ-2013 в составе "Урала". Он является единственным футболистом, который в российской премьер-лиге забил мячи за шесть разных клубов.
 
Балтийцы не могут обыграть краснодарцев в восьми последних играх подряд. В последний раз домашнюю викторию калининградцы одержали в 2003 году.
 
Начало матча в 17-00. Вход для детей до 16 лет и ветеранов – бесплатный.
 
После десяти стартовых туров "Балтика" занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (второй по значимости в российском футболе). 
 

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