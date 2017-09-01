"Балтика" на своём поле встретится с "Кубанью", которую не может обыграть восемь матчей подряд

В субботу, 2 сентября, "Балтика" в рамках 11-го тура первенства России по футболу сыграет на своем поле с краснодарской "Кубанью" — одной из старейших команд страны. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

В рядах гостей немало опытных футболистов. Самый известный из них — Спартак Гогниев, чемпион и обладатель кубка России в составе ЦСКА, лучший снайпер первенства ФНЛ-2013 в составе "Урала". Он является единственным футболистом, который в российской премьер-лиге забил мячи за шесть разных клубов.

Балтийцы не могут обыграть краснодарцев в восьми последних играх подряд. В последний раз домашнюю викторию калининградцы одержали в 2003 году.

Начало матча в 17-00. Вход для детей до 16 лет и ветеранов – бесплатный.