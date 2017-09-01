Калининградская "Балтика" заявила игроков из Молдавии и Крыма

Калининградская "Балтика" заявила ещё двух новичков. Команду пополнили Валерий Чуперка из Молдавии и воспитанник футбольной школы донецкого "Шахтёра" Денис Шевчук, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний полузащитник Валерий Чуперка — воспитанник молдавского клуба ФК "Шериф". С 2012 года выступал в различных командах российского чемпионата, в том числе за "Краснодар", "Анжи", а последней командой молдаванина стала "Томь". Чуперка привлекался и в национальную сборную Молдавии.

Кроме того, состав "Балтики" пополнил нападающий ФК "Севастополь" Денис Шевчук. Этот футболист является воспитанником донецкого футбола, а позднее участвовал в играх первенств Украины и Крыма.

Контракт с футболистами рассчитан до конца сезона.

В пятницу, 1 сентября, закрылось трансферное окно, и клубы больше не смогут до зимней паузы пополнять свой состав. По словам генерального директора "Балтики" Тимура Лепсая, клуб вёл переговоры и с игроками Премьер-лиги, но уровень зарплаты в Калининграде тех не всегда устраивал.

"В бюджете "Балтики" нет граф расходов на трансферы, на комиссионные агентские выплаты, на подъёмные футболистам, это осложняет ведение переговоров. У нас есть плюс — своевременная выплата зарплаты, что немногие клубы

ФНЛ могут себе позволить", — отметил Лепсая.

Всего по итогам летней заявочной кампании в составе калининградской команды значатся 34 футболиста, из них 11 выходящих на поле и столько же запасных.