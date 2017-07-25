Калининградка получила золотую медаль по велоспорту на Сурдолимпийских играх

Алиса Бондарева (Будникайте), действующая чемпионка Европы по велоспорту-шоссе, завоевала очередное "золото" на Сурдолимпийских играх в Турции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Для очередной медали гонщице пришлось обогнать 18 соперниц из Германии, США, Италии, Венесуэлы, Колумбии, Японии и Китая. Дистанцию в 35 километров она прошла за 48 минут 31.9 секунды, опередив на 76 секунд соперницу из Венесуэлы. Третье место в гонке "велоспорт-шоссе" с раздельного старта стала спортсменка из Японии, четвёртой к финишу прибыла россиянка Ксения Калибина.

Алиса Бондарева получает "золото" на Сурдолимпиаде во второй раз, впервые она побеждала в 2013 году. В 2015 году спортсменка из Сосновской школы-интерната в восьмой раз получила титул чемпиона России по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха.

На Сурдолимпийских играх в Турции Калининград представляет также команда из четырёх каратистов, Анны Шарандовой, Ольги Урбутите, Олимпиады Калининой и Никиты Помазкова. Всего на 23-й Сурдолимпиаде в турецком городе Самсун соревнуются три тысячи атлетов из более чем 90 стран мира, Россию предствляет команда из 337 человек.