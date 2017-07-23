В "Солнечной регате" на Верхнем озере победили студенты из Петербурга и Германии (видео)

В международных гонках "Солнечная регата", прошедших на Верхнем озере, победили студенты из Петербурга и Германии. Об этом Клопс.Ru сообщила PR-менеджер мероприятия Наталья Каверзина.



Участники из Санкт-Петербургского морского технического университета (лодка "Корабелка") заняли первое место в классе "двигатели мощностью менее 1 КВт". Второе место досталось команде из Гамбурга — Hamburg 2 Jomo, третье — студентам Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева.



Лидерство в классе "мощностью более 1 КВт" завоевали студенты из Вильдау — Team TH Wildau Germany. Вторыми пришли учащиеся Московского политехнического университета. Замкнула тройку победителей ещё одна команда из Германии — Team Finowfut German.