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В "Солнечной регате" на Верхнем озере победили студенты из Петербурга и Германии (видео)

13:35
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В международных гонках "Солнечная регата", прошедших на Верхнем озере, победили студенты из Петербурга и Германии. Об этом Клопс.Ru сообщила PR-менеджер мероприятия Наталья Каверзина.

Участники из Санкт-Петербургского морского технического университета (лодка "Корабелка") заняли первое место в классе "двигатели мощностью менее 1 КВт". Второе место досталось команде из Гамбурга — Hamburg 2 Jomo, третье — студентам Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева.

Лидерство в классе "мощностью более 1 КВт" завоевали студенты из Вильдау — Team TH Wildau Germany. Вторыми пришли учащиеся Московского политехнического университета. Замкнула тройку победителей ещё одна команда из Германии — Team Finowfut German.
 

22 июля на Верхнем озере в Калининграде организовали международные инженерные соревнования маломерных судов, работающих на солнечной энергии. Участники состязались на двухкилометровой дистанции и устраивали показательные заезды.

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