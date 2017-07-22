На Верхнем озере стартовали международные гонки судов на солнечных батареях (фото, видео)

В субботу, 22 июля, на Верхнем озере в Калининграде стартовали международные гонки маломерных судов, работающих на солнечной энергии. Об этом сообщил журналист Клопс.Ru с места событий.

Сегодня участники соревновались на двухкилометровой дистанции и устраивали показательные заезды. Завтра в регионе пройдёт ежегодный научно-технический форум по итогам соревнований "Солнечная регата".