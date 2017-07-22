На Верхнем озере стартовали международные гонки судов на солнечных батареях (фото, видео)
В субботу, 22 июля, на Верхнем озере в Калининграде стартовали международные гонки маломерных судов, работающих на солнечной энергии. Об этом сообщил журналист Клопс.Ru с места событий.
Сегодня участники соревновались на двухкилометровой дистанции и устраивали показательные заезды. Завтра в регионе пройдёт ежегодный научно-технический форум по итогам соревнований "Солнечная регата".
"Солнечная регата" проходит в Калининграде
с 20 по 23 июля. Всего в регион приехали десять российских команд, а также спортсмены из Польши, Нидерландов и Германии.
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